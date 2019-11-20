سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبىة 0.45%

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بمقدار 6.50 بنسًا أو بنسبة 0.45 % إلى 1464.90 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بقيمة 0.80 بنسًا أو بنسبة 0.05 % إلى 1468.45 دولارًا أمريكيًا.