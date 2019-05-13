مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 1.21% ,متوقفا عند 475.81 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 13 شركة, وانخفاص اسهم 6,فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,691,454,640 سهما,بقيمة 388,543,292 ديناراً عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 362 صفقة ,شملت 30 شركة مساهمة ,من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.