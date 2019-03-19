البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 0.07 %

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية اليوم مرتفعًا بنسبة 0.07 في المئة متوقفًا عند 466.61 نقطة.

وشهد المؤشر ارتفاع أسهم ست شركات, فيما انخفضت أسهم 12 أخرى, وحافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,222,216,787 سهمًا, بقيمة 599,779,054 دينارًا عراقيًا, في 477 صفقة.