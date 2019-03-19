البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 007
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البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 0.07 %

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العرب اليوم - البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 0.07 %

سوق العراق للأوراق المالية
بغداد - العرب اليوم

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية اليوم مرتفعًا بنسبة 0.07 في المئة متوقفًا عند 466.61 نقطة.
وشهد المؤشر ارتفاع أسهم ست شركات, فيما انخفضت أسهم 12 أخرى, وحافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,222,216,787 سهمًا, بقيمة 599,779,054 دينارًا عراقيًا, في 477 صفقة.

 

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البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 007 البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 007



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البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 007 البورصه العراقية تغلق مرتفعة بنسبة 007



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