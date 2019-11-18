المؤشر الياباني القياسي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر إلى 23304.25 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة إلى 1696.09 نقطة.