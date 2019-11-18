مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو اليوم بفضل حالة من التفاؤل الحذر، وبدعم مكاسب البورصات العالمية وتوقعات لاتفاق تجارو بين الصين والولايات المتحدة.

وصعد نيكي 0.5 % إلى 23416.76 نقطة ، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 1700.72 نقطة، حيث قاد الاتجاه الصعودي القطاعات المأمونة مثل قطاع الأدوية الذي زاد 1.3 % والاتصالات الذي ارتفع 0.9 %.