600 مليون دولار قرض مشترك لمشروعات الصرف الصحى بــ 5 محافظات

قالت المهندسة راندة المنشاوى نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، إنه سيتم قريبا البدء في أعمال المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى فى مصر، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت المنشاوى أن التمويل مشترك نصفه من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والنصف الآخر مساهمة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه تم إستعراض الخطوات القادمة استعدادًا للبدء بالمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى، بمحافظات (المنوفية – الغربية – دمياط – الدقهلية – الشرقية )، حيث تم خلال الزيارة استعراض المؤشرات المرتبطة بالمرحلة الثانية من البرنامج، مثل إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودور الجهاز التنطيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وغيرها من المؤشرات.