سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع اليوم بنسبة 0.05%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.03 سنتاً أو نسبة 0.05% إلى 63.33 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط اليوم للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.17 بنساً أو نسبة 0.29% إلى 57.89 دولاراً أمريكياً.