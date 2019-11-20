مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 031ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 83ر4085 نقطة منخفضًا بـ 27ر1 نقطة بنسبة 031ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 10ر4087 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و107 آلاف و143 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 1ر23 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و711 ألف و246 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد إنخفضت بنسبة 010ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 12ر19 مليار ريال عماني.