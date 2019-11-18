البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع طفيف

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.14% ما يعادل 0.72 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.67 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 132,652 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 251,065.611 دولاراً نفذت من خلال 90 صفقة.