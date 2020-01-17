مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,639.70 بارتفاع قدره 3.49 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.90 بارتفاع قدره 0.51 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 773 ألفاً و 697 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و 223 ألفا و 199 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 90 صفقة.