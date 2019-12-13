بورصة تونس تقفل على انخفاض
آخر تحديث GMT20:05:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

بورصة تونس تقفل على انخفاض

العرب اليوم -

العرب اليوم - بورصة تونس تقفل على انخفاض

البورصة التونسية
تونس - العرب اليوم


أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض جديد لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.11%، ليصل عند 6983.60 نقطة.
وبلغ حجم التعاملات 3.043 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 26 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بورصة تونس تقفل على انخفاض بورصة تونس تقفل على انخفاض



أخبار ذات صلة

GMT 19:44 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

GMT 19:42 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

أسعار النفط تغلق على ارتفاع
العرب اليوم - أسعار النفط تغلق على ارتفاع

GMT 19:39 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

سعر الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى معدل له منذ مايو 2018م
العرب اليوم - سعر الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى معدل له منذ مايو 2018م

GMT 19:37 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.81 %
العرب اليوم - سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.81 %

GMT 19:34 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.45 %
العرب اليوم - سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.45 %

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ترتدي أجمل ما خاطه أمهر المُصممين

كيت ميدلتون غارقة في الألماس وتلفت الانتباه بـ "خاتم "

لندن ـ ماريا طبراني

أقيم حفل الاستقبال الدبلوماسي في قصر باكنغهام الأربعاء، وكان باستضافة الملكة إليزابيث، أمير ويلز "تشارلز" وزوجته دوقة كورنوول "كاميليا"، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. وكانت كيت ميدلتون مِثالًا حيًّا على الأميرة الفاتنة التي نقرأ عنها في قصص الخيال، والتي ترتدي أجمل ما خاطه أمهر المُصممين، وتتزيّن بأكثر المُجوهرات بريقًا ورقيًّا. بدايةً، أسدلت دوقة كامبريدج على جسدها الرّشيق فُستانًا مُخمليًّا كلاسيكيًّا بتوقيع علامتها المُفضّلة ألكساندر ماكوين، جاءَ خاليًا من التّفاصيل بأكمامٍ طويلة وياقة على شكل حرف V متمايلة، اتّصلت بأكتافٍ بارزة قليلًا، كما لامس طوله الأرض. واعتمدت كيت واحدة من تسريحاتها المعهودة التي عادةً ما تختارها لمُناسباتٍ رفيعة المُستوى كهذه، وهي الكعكة الخل...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:46 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

بلايز ياقة عالية لإطلالات شتوية تحمي من البرد وتوحي بالكثير من الأناقة والنعومة
العرب اليوم - بلايز ياقة عالية لإطلالات شتوية تحمي من البرد وتوحي بالكثير من الأناقة والنعومة

GMT 02:11 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

أغرب الرحلات في عام 2019 منها "راكب يفتح باب الطوارئ"
العرب اليوم - أغرب الرحلات في عام 2019 منها "راكب يفتح باب الطوارئ"

GMT 03:17 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

"مشغولات القشّ" بتصاميم وأشكال مختلفة تناسب الاحتياجات العصرية
العرب اليوم - "مشغولات القشّ" بتصاميم وأشكال مختلفة تناسب الاحتياجات العصرية

GMT 19:58 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

معلومات عن عبد المجيد تبون ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية
العرب اليوم - معلومات عن عبد المجيد تبون ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية

GMT 02:29 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

وعد العساف تردّ على اتّهامها بالسخرية من "أسطورة الرّياض" عبد الرحمن الشهراني
العرب اليوم - وعد العساف تردّ على اتّهامها بالسخرية من "أسطورة الرّياض" عبد الرحمن الشهراني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:22 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

تواصل مفاوضات الأهلي مع اللاعب دا كوستا
العرب اليوم - تواصل مفاوضات الأهلي مع اللاعب دا كوستا

GMT 06:31 2016 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا
العرب اليوم - عضة القط تسبب مرض "اِلْتِهاب النّسِيجِ الخَلَوِيّ" قد يكون قاتلًا

GMT 05:24 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

"آبل" تسعى إلى مُنافسة هاتف "سامسونغ" المُنتظَر القابل للطيّ
العرب اليوم - "آبل" تسعى إلى مُنافسة هاتف "سامسونغ" المُنتظَر القابل للطيّ

GMT 14:43 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك
العرب اليوم - الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك فحاول أن تستفيد من ذلك

GMT 08:45 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

الجمارك السعودية و "سابك" توقعان مذكرة تفاهم لمنطقة إيداع
العرب اليوم - الجمارك السعودية و "سابك" توقعان مذكرة تفاهم لمنطقة إيداع

GMT 13:09 2019 الخميس ,20 حزيران / يونيو

"أبل" تدرس نقل أعمالها في الصين إلى دول آسيوية
العرب اليوم - "أبل" تدرس نقل أعمالها في الصين إلى دول آسيوية

GMT 20:35 2017 الجمعة ,15 أيلول / سبتمبر

تعرف على سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري الجمعة
العرب اليوم - تعرف على سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري الجمعة

GMT 00:38 2015 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل
العرب اليوم - الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل

GMT 21:02 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

نادي أحد يعلن تدهور الحالة الصحية للاعب إسلام سراج
العرب اليوم - نادي أحد يعلن تدهور الحالة الصحية للاعب إسلام سراج

GMT 16:53 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / يناير

تعرفي في التدبير المنزلي على طرق تنظيف الستائر بأنواعها المختلفة
العرب اليوم - تعرفي في التدبير المنزلي على طرق تنظيف الستائر بأنواعها المختلفة

GMT 17:39 2017 السبت ,18 آذار/ مارس

الإعلامية أميمة تمام تكشف قصة إرتباطها بالراحل أسامة الباز
العرب اليوم - الإعلامية أميمة تمام تكشف قصة إرتباطها بالراحل أسامة الباز

GMT 15:16 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

عليك تحاشي جميع المواقف التي تثير غضبك وتبقيك متوترًا
العرب اليوم - عليك تحاشي جميع المواقف التي تثير غضبك وتبقيك متوترًا

GMT 12:49 2017 الخميس ,26 تشرين الأول / أكتوبر

صور لطاولات خشبية هي الأكثر رواجًا لديكور المعيشة
العرب اليوم - صور لطاولات خشبية هي الأكثر رواجًا لديكور المعيشة

GMT 03:12 2015 الخميس ,23 تموز / يوليو

دراسة سويسرية تكشف النقاب عن شكل القضيب الطبيعي والجذاب للنساء
العرب اليوم - دراسة سويسرية تكشف النقاب عن شكل القضيب الطبيعي والجذاب للنساء

GMT 02:27 2017 الخميس ,20 إبريل / نيسان

3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة
العرب اليوم - 3 أوضاع جنسية يجب على الرجال تجنبهم خلال العلاقة

GMT 09:12 2017 الثلاثاء ,08 آب / أغسطس

الجيل الخامس من "إبيزا" ينافس بولو وأتيكا الأكثر جذبًا
العرب اليوم - الجيل الخامس من "إبيزا" ينافس بولو وأتيكا الأكثر جذبًا

GMT 02:40 2018 السبت ,06 كانون الثاني / يناير

نبات "الكافا" أفضل تكملة لعلاج الحالة النفسية
العرب اليوم - نبات "الكافا" أفضل تكملة لعلاج الحالة النفسية

GMT 20:10 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

حورية فرغلي وماجد الكدواني يحضران عرض "طلق صناعي" في دبي
العرب اليوم - حورية فرغلي وماجد الكدواني يحضران عرض "طلق صناعي" في دبي

GMT 06:47 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

مصنع بوغاتي في مولشيم ينتج أسرع سيارة في العالم
العرب اليوم - مصنع بوغاتي في مولشيم ينتج أسرع سيارة في العالم

GMT 20:59 2014 الأربعاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

الكزبرة لها فوائد عديدة خاصة لمرضى السكري
العرب اليوم - الكزبرة لها فوائد عديدة خاصة لمرضى السكري

GMT 07:06 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

الثوم والبصل يخفضان نسبة السكر في الدم
العرب اليوم - الثوم والبصل يخفضان نسبة السكر في الدم

GMT 21:31 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع
العرب اليوم - تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab