بورصة تونس تقفل على انخفاض



أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض جديد لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.11%، ليصل عند 6983.60 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 3.043 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 26 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.