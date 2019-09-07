سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 7 سبتمبر

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 12,135 ريال $48.47 سعر الذهب عيار 22 11,124 ريال $44.43 اسعار الذهب عيار 21 10,619 ريال $42.41 اسعار الذهب عيار 18 9,102 ريال $36.36 سعر الذهب عيار 14 7,079 ريال $28.28 سعر الذهب عيار 12 6,068 ريال $24.24 اسعار أوقية الذهب 377,403 ريال $1,508 اسعار جنيه الذهب 84,948 ريال $339.32 اسعار كيلو الذهب 12,135,150 ريال $48,473