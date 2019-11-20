بورصة مصر تخسر 6ر1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية والأفراد العرب، قابلها عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، مع استمرار تأثر السوق ببدء اكتتاب شركة (أرامكو) التي سحبت جزءًا من سيولة أسواق المنطقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 62ر0% مسجلًا 38ر14224 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 85ر0% ليصل إلى 36ر540 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 42ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 33ر1427 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6ر1 مليار جنيه ليصل إلى 29ر715 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 78ر3 مليار جنيه.