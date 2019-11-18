بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 67ر12 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5748 نقطة بنسبة ارتفاع 22ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر162 مليون سهم تمت من خلال 5799 صفقة نقدية بقيمة 4ر24 مليون دينار كويتي (نحو 5ر80 مليون دولار أمريكي).

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 56ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4712 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 1ر122 مليون سهم تمت عبر 3710 صفقات بقيمة 4ر7 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 09ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6279 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر40 مليون سهم تمت عبر 2089 صفقات بقيمة 9ر16 مليون دينار .