بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.17%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بلغ 0.17%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 763.77 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1500 سهمًا، بقيمة 7 الآف و800 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 3 صفقات.

كما تحسنت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و480 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و467 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.