البورصة العراقية تغلق متراجعة بنسبة 0.04%

سجل مؤشر البورصة العراقية ,اليوم, تراجعًا بنسبة0.04%, متوقفًا عند 482.25 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم انخفاض أسهم 8 شركات, فيما ارتفعت اسهم 3 شركات, وحافظت 22 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,088,918,568 سهما, بقيمة 1,008,182,014 دينارا عراقيًا, تحصلت من إبرام 402 صفقة, شملت 33 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .