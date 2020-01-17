ارتفاع أسعار الذهب 0.2%

صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم 0.2% إلى 1555.14 دولاراً أمريكياً.

وزاد سعر اوقية الذهب اليوم في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1556.90 دولاراً أمريكياً.