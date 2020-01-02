بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 1.16%، ليصل عند 7039.73 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.751 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 35 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.