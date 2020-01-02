بورصة تونس تقفل على انخفاض
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بورصة تونس تقفل على انخفاض

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العرب اليوم - بورصة تونس تقفل على انخفاض

البورصة التونسية
تونس - العرب اليوم

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 1.16%، ليصل عند 7039.73 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.751 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 35 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.

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بورصة تونس تقفل على انخفاض بورصة تونس تقفل على انخفاض



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واشنطن ـ رولا عيسى

جيجي حديد Gigi Hadid كانت إحدى أبرز عارضات الأزياء في عام 2019 وقد شاركت في عدد كبير من عروض الأزياء العالمية لكُبرى دور الأزياء في مختلف عواصم الموضة من نيويورك الى لندن، الى ميلانو ووصولاً الى باريس، كما أنها ظهرت على أغلفة أشهر مجلات الموضة وكانت الوجه الاعلاني لعدد من الماركات الفاخرة، وأيضاَ اعتبرت جيجي من أكثر النجمات الشابات أناقة لهذا العام حيث رصدنا لها على السجادة الحمراء في مختلف المناسبات اطلالات مميزة ذات طابع عصري وشبابي مبتكر واليك بالصور اليوم أبرز وأجمل اطلالات جيحي حديد Gigi Hadid لعام 2019.   من اطلالتها في حفل الميت غالا Met Gala في التصميم البراق الذي صممه خصيصاً لها مايكل كورس Michael Kors، الى الاطلالات المميزة التي اختارتها من دار تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger، والتصممي الأزرق المبتكر من لويس فويتون Louis Vuitton الذي رصدناه لها في بد...المزيد

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