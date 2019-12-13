بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.33%



أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.33% أي ما يعادل 1.5 نقاط، ليقفل عند مستوى 758.54 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12 الفا و147 سهماً، بقيمة 68 ألفا و479 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 8 صفقات.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و494 آلاف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و519 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.