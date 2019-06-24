البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض بنسبة 0.52 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.52% ما يعادل 2.76 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 525.75 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 367,742 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 966,294 دولاراً نفذت من خلال 121 صفقة.