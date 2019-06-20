البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.6% ما يعادل 3.15 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 528.19 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 166,872 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 297,597.91 دولاراً نفذت من خلال 85 صفقة.