الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24% أي ما يعادل 102 نقطة، وأقفل عند مستوى 43167 نقطة.

وبلغ حجم التداول 125329980 سهماً نفذت في 350 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 172 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 152 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.