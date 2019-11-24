بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.08 %، ليصل عند 31ر639 6 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة خلال الأسبوع 31 مليون دينار تونسي أي بنحو 10.13 مليون دولار أمريكي.