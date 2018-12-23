التجاري الدولي يؤسس أول شركة رأس مال مخاطر للتكنولوجيا المالية

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن تأسيس شركة CVentures والتى تعد أول شركة استثمار رأس مال مُخاطر فى مصر تركز على تمويل الشركات الناشئة المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا المالية والجيل الجديد من منصات الخدمات المالية.

قال حسين أباظة -الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى – مصر ورئيس مجلس إدارة شركة CVentures إن البنك لديه رؤية واضحة نحو دعم منظومة ريادة الأعمال وهو ما ينعكس فى مشاركة البنك الفعالة ورعايته لمختلف الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال.

وأضاف أباظة أن البنك ملتزم بدعم وتطوير منظومة القطاع المالى المصرى مشيرا إلى أن التوقيت يعد مثاليًا لإطلاق أول شركة استثمار رأس مال مُخاطر فى مصر متخصصة فى تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وذلك فى ظل تضافر جميع الأطراف ذات العلاقة بمجتمع المال والأعمال المصرى لدعم التوجه الاستراتيجى للحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى.

وأشرف شاش –رئيس مجموعة الاستثمار المباشر بالبنك التجارى الدولى ونائب رئيس مجلس الإدارة الشركة أن إطلاق الشركة يتوافق مع التوجهات الاستثمارية لكبرى البنوك الرائدة عالميًا والتى تستهدف الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء عبر تبنى نموذج الأعمال القائم على التعاون المثمر مع الشركات الناشئة مشيرًا إلى أن الشركة سوف تحدث تأثيرًا ملموسًا فى هذا القطاع وسوف تفوق أهدافها الاستراتيجية المرجوة.

وأضاف عماد فؤاد العضو المنتدب للشركة عن تحمسه الشديد لإطلاق الشركة نظرًا لقدرتها على سد الفجوة التمويلية الراهنة وتعزيز الدعم المؤسسى للشركات الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأضاف «فؤاد» أن نموذج أعمال الشركة يقوم على تعظيم الاستفادة من قدرات البنك التجارى الدولى لدعم رواد الأعمال الذين يتوافر لديه رؤية مستقبليه واضحة، الدراية الشاملة بالسوق المستهدف، والقدرة على تنفيذ خطط العمل المقترحة. مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بالتركيز على بناء علاقات استراتيجية مستدامة عبر تطوير سبل التعاون المشترك وبناء شراكات مثمرة مع الأطراف العاملة فى مجال رأس المال المخاطر على الصعيدين المحلى والدولى.