بنك القاهرة يستهدف التوسع فى خدمة التأمين البنكى للعملاء 2019

احتفل بنك القاهرة بمرور 10 سنوات على الشراكة مع شركة"أليانز لتأمينات الحياة - مصر" بحضور طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وأنطوان عيسى الرئيس الاقليمى لمجموعة أليانز الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، ومجموعة من أعضاء الإدارة العليا بالبنك ومسئولى الشركة.

قال طارق فايد إن الشراكة ساهمت فى تقديم حلول تأمينية متنوعة تتناسب مع احتياجات كافة عملاء بنك القاهرة، مشيراً إلى أن منتج التأمين البنكى يعد واحداً من الخدمات المتميزة التى يطرحها البنك لخدمة القطاع العائلى العريض بأغلبية فروع بنك القاهرة فى مختلف محافظات الجمهورية. مؤكدا أن البنك يستهدف التوسع فى تقديم خدمة التأمين البنكى للعملاء مطلع العام المقبل ضمن خطته التوسعية بمختلف أنشطة العمل المصرفية بالبنك فى ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.

وقال أنطوان عيسى إن الشركة تفخر بالشراكة مع كيان مصرفى عريق بحجم بنك القاهرة ونتطلع لاستمرار هذا التعاون، مؤكداً أن الداعم الرئيسى لهذه الشراكة يتمثل فى الإرادة المشتركة لكلا المؤسستين بغرض تقديم خدمة مميزة للعملاء.

وقام بنك القاهرة مؤخرا بدعم الشراكة مع شركة أليانز مصر من خلال التأمين على حياة العاملين بالبنك بدءاً من الشهر الجارى لتغطية حالات الوفاة والعجز الكلى الدائم والعجز الجزئى، بهدف توفير نظام تأمينى على حياة العاملين يوفر لهم ولذويهم عنصر الطمأنينة.