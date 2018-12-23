بنك برقان الكويتي يرفع رأسماله المصرح به إلى 1.3 مليار دولار

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك برقان الكويتي، الأحد، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المصرح به من 250 مليون دينار كويتي (نحو 825 مليون دولار أمريكي) إلى 400 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار).

وقال ماجد العجيل رئيس مجلس إدارة البنك، في كلمته خلال اجتماع الجمعية، إن الهدف من زيادة رأس المال المصرح به هو الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تتوفر في المستقبل، مع الحفاظ على نسب مناسبة من الرسملة، وفقا للمعايير المعتمدة من قبل الجهات الرقابية.

وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك شهد موافقة مساهمي البنك على تقرير المدققين الخارجيين للبنوك بخصوص الزيادة، وكذلك الموافقة على تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس، والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للبنك.

وهناك 3 أنواع لرأس المال في الشركات المساهمة الأول رأس المال المصرح به، وهو الحد الأقصى لرأس مال الشركة، ويحدده نظامها الأساسي، ولا يجوز تعديله إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

أما النوع الثاني فهو رأس المال المصدر والمكتتب فيه، وهو قيمة أسهم رأس المال التي تم إصدارها بالفعل وطرحها للاكتتاب العام، فيما يمثل النوع الثالث وهو رأس المال المدفوع قيمة ما تم سداده من رأس المال المصدر والمكتتب فيه بواسطة المساهمين.