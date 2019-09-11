سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي اليوم 11 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي اليوم 11 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي اليوم 11 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

الدولار الأمريكي
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

دولار أمريكي = 16.4320 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.0609 دولار أمريكي

اقتصاد عاجل
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي اليوم 11 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي اليوم 11 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية



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