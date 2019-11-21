سعر الذهب في التعاملات الفورية يستقر عند 1471.02 دولارًا أمريكيًا

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم عند 1471.02 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 % إلى 1471.20 دولارًا أمريكيًا.