بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر18 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر18 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6351 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 18ر204 ملايين سهم تمت من خلال 8612 صفقة نقدية بقيمة 6ر53 مليون دينار كويتي، نحو 24ر182 مليون دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4886 نقطة بنسبة 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر109 ملايين سهم تمت عبر 4078 صفقة نقدية بقيمة 13ر7 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر7089 نقطة بنسبة 40ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر94 مليون سهم تمت عبر 4534 صفقة بقيمة 5ر46 مليون دينار.