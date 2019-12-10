بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.09%



أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.09% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 762.58 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8 آلاف و762 سهماً، بقيمة 47 ألفا و674 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 8 صفقات.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و534 آلاف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و541 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.