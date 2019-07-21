البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.10 %



سجل مؤشر البورصة العراقية في جلسة اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.10 % متوقفا عند 489.58 نقطة.

وارتفعت اسهم 8 شركات, في تداولات اليوم، فيما انخفضت اسهم 6, وحافظت 9 شركات على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 248,651,036 سهما,بقيمة 524,620,642 دينارًا عراقيًا, تحصلت من ابرام 416 صفقة, شملت 23 شركة مساهمة ,من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .