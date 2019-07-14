البورصة المصرية تغلق على تراجع الأحد



سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر7 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 3 ر730 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 02ر1 % ليبلغ مستوى 13ر13672 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنحو 82ر0 % ليبلغ مستوى 05ر539 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 9ر0 %، ليبلغ مستوى 62ر1390 نقطة.