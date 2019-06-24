بورصة تونس تغلق على ارتفاع الاثنين

أقفلت بورصة تونس على 28ر7123 نقطة في ختام مداولات اليوم اول ايام الاسبوع في تونس لتسجل ارتفاعًا بـ 29ر0 % بينما بلغت حركة رؤوس الاموال 12ر4 مليون دينار تونسي "حوالي 3ر1 مليون دولار" .

وقد حققت 24 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعًا في أسهمها، بينما تراجعت أسهم 27 شركة، لتستمر 14 أخرى على وضعها.