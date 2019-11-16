البورصة المصرية تخسر 3ر9 مليار جنيه خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي نحو 3ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر728 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 69ر1% ليسجل مستوى 54ر14545 نقطة، كما انخفضت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 23ر0% لتبلغ عند مستوى 19ر546 نقطة، وكما سجل مؤشر "إيجي اكس 100" انخفاضاً بنحو 81ر0% ليبلغ مستوى 79ر1447 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 9ر16 مليار جنيه من خلال تداول 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر67% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 1ر25%، والعرب على 7%، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7ر157 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 8ر58 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.