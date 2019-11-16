سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.29%

ارتفع سعر نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بنسبة 0.29% إلى 62.46 دولاراً امريكياً.

وصعد سعر برميل نفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 0.32% إلى 56.95 دولاراً أمريكياً.