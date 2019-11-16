الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.91% أي ما يعادل 360 نقطة، وأقفل عند مستوى 37583 نقطة.

وبلغ حجم التداول 198147640 سهماً نفذت في 377 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 276 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 89 شركة، واستقرت قيمة أسهم 12 شركة.