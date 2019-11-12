الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.1% أي ما يعادل 37.54 نقطة، وأقفل عند مستوى 36765 نقطة.

وبلغ حجم التداول 189208420 سهماً، نفذت في 361 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 179 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 165 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.