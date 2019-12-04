بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 01ر21 نقطة



أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 01ر21 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6024 نقطة بنسبة 35ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 241 مليون سهم تمت من خلال 8160 صفقة نقدية بقيمة 4ر30 مليون دينار كويتي (نحو 100 مليون دولار امريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4805 نقطة بنسبة 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر199 مليون سهم تمت عبر 5090 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار (نحو 5ر39 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 5ر21 نقطة ليصل الى مستوى 1ر6644 نقطة بنسبة 32ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 4ر41 مليون سهم تمت عبر 3070 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار (نحو 2ر60 مليون دولار).