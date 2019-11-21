البورصة المصرية تخسر 3ر1 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يتراجع في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع متزايدة من قِبل الصناديق والمحافظ المالية العربية والأجنبية والأفراد المصريين، في مقابل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية من قِبل المؤسسات المحلية.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) أنهى تعاملات اليوم على تراجع بلغت نسبته 91ر0% ليصل إلى 58ر14094 نقطة، فيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) على ارتفاع نسبته 44ر0% ليسجل 75ر542 نقطة، كما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب طفيفة بنسبة 01ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 5ر1427 نقطة.

وأوضحت البيانات الختامية لجلسة التداول أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 3ر1 مليار جنيه ليصل إلى 9ر713 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 6ر672 مليون جنيه.