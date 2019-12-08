بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع



اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 759.73 نقطة.

فيما سجّل معدل الأسهم المتداولة ارتفاعاً ليبلغ 131 ألفاً و896 سهماً بقيمة 2 مليون و900 ألف دولار أميركي، مقابل 22 ألفاً و352 سهماً بقيمة 146 ألفاً و237 دولاراً بنهاية الأسبوع السابق .

وتراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.43 مليارات دولار، مقابل 7.45 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي .