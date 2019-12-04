البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.25%



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.25% ما يعادل 1.29 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 525.82 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 221,428 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 608,470.14 دولاراً نفذت خلال 84 صفقة.