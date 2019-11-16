بورصة تونس تنهي تعاملاتها على انخفاض

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.05%، ليصل عند 6990.03 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.928 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 31 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.