البورصة التونسية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة تونس " توناندكس " على تراجع اليوم بنسبة 0.11 في المئة، ليصل عند مستوى 7234.63 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المنقولة 2.044 مليون دينار تونسي، ما يعادل نحو 716 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة، وانخفاض أسهم 27 أخرى، وثبات أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة.