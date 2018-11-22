تجارية القاهرة تستعرض آليات التعامل مع الضرائب

نظمت غرفة القاهرة التجارية، بالتعاون مع قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية لقاء مفتوحا للتجار مع مسئولي الغرفة التجارية، وتم استعراض آليات سداد الضرائب بشكل إلكتروني.

حضر اللقاء عدد من رؤساء الشعب النوعية المختلفة بالغرفة التجارية وأعضاء الشعب، من بينهم اللواء صلاح العبد، وممدوح زكي عضو مجلس إدارة الغرفة.

واستعرض اللقاء التطورات والمستجدات الطارئة في التعامل مع المصلحة وقرارات التظلم وفض المنازعات والقرارات واللوائح الصادرة عن وزارة المالية والضرائب.