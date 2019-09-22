مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,511.86 بارتفاع بلغ 21.47 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.17 بانخفاض بلغ 3.67 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم 4 ملايين و615 ألف و608 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و136 ألف و991 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 109 صفقات.