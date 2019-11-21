الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بعد إشارات متضاربة عن التجارة مع الصين

افتتحت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على استقرار بعد إشارات متضاربة بخصوص التجارة ونزاع بين واشنطن وبكين بشأن احتجاجات هونج كونج مما يلقي بظلال من الشك على توقيت اتفاق لإنهاء صراع الرسوم الجمركية طويل الأمد بين البلدين.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.81 نقطة ليفتح عند 27820.28 نقطة، فيما تقدم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.03 نقطة ليسجل 3108.49 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 1.14 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8527.87 نقطة.