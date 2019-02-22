النمو الاقتصادي في لبنان بلغ 1% عام 2018م

تمكنت لبنان من تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 1% خلال العام 2018م السابق.

وأرجع تقرير مصرفي لبناني نشر في بيروت اليوم أن هذا النمو جاء بسبب تحسن نشاط مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وذلك بعد ازدياد عدد المسافرين القادمين والمغادرين بمعدل7.4 % مقارنة مع عام 2017م الذي سبقه بحيث وصل إلى أكثر من 8.8 ملايين مسافر في العام الماضي وتحسن حركة السياحة استناداً إلى الزيادة الحاصلة في عدد السياح بمعدل 5.8% عن عام 2017م ليصل ما يقارب مليوني سائح في العام 2018م والتحسّن أيضاً في حركة التصدير الوطني التي توسعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى نحو 2.7 ملياري دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وربط التقرير هذا النمو كذلك بالتحسّن الذي حصل في النشاط المصرفي حيث زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتصل الى 250 مليار دولار في نهاية الماضي على الرغم من تراجع إنتاجية بعض القطاعات من بينها الحركة العقارية بشقيها الإنشائي وعمليات البيع، إذ انخفضت المعاملات العقارية بنسبة 17.4% وتراجع قيمة المعاملات العقارية بنسبة 18.3% إلى نحو 8 مليارات دولار أميركي بين عامي 2017و2018م وتراجع قيمة الشيكات المتقاصة التي تؤشر على حركة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للقطاع الخاص بنسبة 2.5% بين عامي 2017 و2018م فضلا عن تراجع حركة مرفأ بيروت الذي انكمشت مؤشرات عدد المستوعبات بنسبة 2.6% وعدد السفن بنسبة 1.9% وكمية البضائع بنسبة 7.5% وعائداته بنسبة 3.5% في نفس العام المذكور .