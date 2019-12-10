الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.55 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية, اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.55 % أي ما يعادل 221 نقطة، وأقفل عند مستوى 40664 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 157139300 سهماً، نفذت في 359 صفقة، وارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 176 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 158 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.