مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" اليوم على ارتفاع طفيف.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 0.09 بالمائة، ما يعادل 6.85 نقطة، ليصل عند مستوى 7403.14 نقطة.