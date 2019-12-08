البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية
عمان - العرب اليوم


أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.21%، عند مستوى 1795.72.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 11.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 16.6 مليون سهم، نفذت خلال 1,860 صفقة.

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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



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